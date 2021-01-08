سفير لبنان في أبو ظبي يشكر #نجوى_كرم بعد إصدارها أغنية #زايد_مجدها.. والاماراتيون يتفاعلون ويقدرون خطوتها

توجّه سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن بالشكر الى الفنانة نجوى كرم، وذلك بعد إصدارها أغنية “زايد مجدها” التي أهدتها الى حكام وشعب الإمارات قبيل حفلتها المنتظرة فيها.

وكتب دندن عبر حسابه: “شكراً لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التي عبّرت خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين الأوفياء لأشقائهم العرب عامّة والإماراتيين خاصةً، أبناء الشيخ زايد طيّب الله ثراه”.









أمّا كرم فردّت: “الشعب اللبناني شعب الوفا والمحبة، وهيدي رسالة الفنان. لا شكر على واجب سعادة السفير”.

ونرفق إليكم مقطعاً من كلمات الأغنية التي حملت توقيع الشاعر روجيه فغالي، الملحن أنطوان الشعك والموزع داني حلو:

“لمّا الإمارة يكون زايد مجدها

علّا وبناها تيحقّق وعدها

عمّر وطن بقلوب مش بحجار

سلّم أمانة تكمّل المشوار

وصارت دني لا قبلها ولا بعدها

علّي جبينك فوق الرّيح

إماراتي

خلّي كلّ الدنيي تصيح

وتفاعل الشارع الاماراتي مع الأغنية التي لقيت رواجاً كبيراً حيث تفاعل مع كلمات الأغنية مقدرين لشمس الأغنية اللبنانية مبادرتها ومشددين على اواصر الأخوة التي تربط الشعبين اللبناني والاماراتي.