الكونغرس يصدّق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة وترامب يتعهد بانتقال منظّم للسلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، رغم أنه لا يتفق إطلاقاً مع نتيجة الانتخابات فإنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في يناير/كانون الثاني، وفقاً لما نشره المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض على حسابه الرسمي على موقع تويتر، في خطوة قد تعبر عن خضوع الرئيس ترامب لفوز منافسه بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

يأتي هذا بعد إعلان الكونغرس الأمريكي مصادقته على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، في جلسة استؤنفت بعد 6 ساعات من إيقافها بسبب الاقتحام العنيف الذي قام به متظاهرون مؤيدون لترامب لمبنى الكونغرس، مسببين حالة من الفوضى والخراب، أسفرت عن مقتل 4 واعتقال العشرات.









المصادقة على فوز بايدن جاءت بعد أن صوّت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، صباح الخميس، برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة لإلغاء فوز بايدن أو تأجيل المصادقة عليه.

فيما جاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضاً.

حادثة اقتحام للكونغرس

يأتي استئناف جلسات الكونغرس بعد ساعات سادت فيها الفوضى، عندما اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، مطالبين بتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها، حيث أسفرت هذه الأحداث عن سقوط 4 قتلى، قبل أن يستعيد الأمن السيطرة على المبنى، وعودة النواب لاستئناف جلسات التصويت على نتائج الانتخابات الأمريكية.

فيما قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، إن الكونغرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز بانتخابات الرئاسة.

من جانبه، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة لأعمال العنف التي وقعت أمس، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن، أمس، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.

كما أدان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مثيري الشغب المؤيدين لترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، بينما أجرى الكونغرس متابعة لفرز الأصوات الانتخابية التي ستؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.