فيسبوك وانستغرام يحظران ترامب 24 ساعة.. وتويتر يهدد بـ”إغلاق حسابه نهائيا”

قررت شركتا فيسبوك وانستغرام حظر حسابي الرئيس ترامب على المنصتين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد ساعات من حذف مقطع مصور لترامب أعرب فيه عن إعجابه بمناصريه الذين اقتحموا، الأربعاء، مبنى الكابيتول وسط واشنطن.

وقال فيسبوك في بيان “لقد قمنا بتقييم انتهاكين لقواعدنا في صفحة الرئيس ترامب، ما سيؤدي إلى حظر حسابه لمدة 24 ساعة، وهذا يعني أنه سيفقد القدرة على النشر على المنصة خلال ذلك الوقت”.









وأضاف فيسبوك في البيان “الاحتجاجات العنيفة في مبنى الكابيتول، اليوم، وصمة عار. نحظر التحريض والدعوة إلى العنف على منصتنا. نحن نراجع ونزيل أي محتوى يخالف هذه القواعد”.

وفي الفيديو، جدد ترامب اتهامه للديمقراطيين بسرقة الانتخابات وتزويرها، واكتفى بدعوة أنصاره إلى التفرق والتعاون مع رجال القانون.

وقالت شركة انستغرام المملوكة لفيسبوك إن حساب ترامب على المنصة سيحظر أيضا لمدة 24 ساعة.

أما موقع تويتر فقد أزال ثلاث تغريدات للرئيس دونالد ترامب من بينها المقطع المصور ذاته، فيما حظر حسابه لمدة 12 ساعة. وهدد الموقع بـ”إغلاق حساب (ترامب) نهائيا” في حال استمر في انتهاك قواعد الشركة.

وحذف موقع يوتيوب الفيديو، وقال في بيان، إن الفيديو ينتهك “السياسات المتعلقة بالمحتوى الذي يزعم انتشار الاحتيال أو وقوع أخطاء غيرت نتيجة” الانتخابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقيد فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي نشاط ترامب أو نشاط حملته الرئاسية على منصاتها.