فيديو “مخيف” للحظة إخراج أعضاء الكونغرس.. الشرطة أبعدتهم بصعوبة خارج المبنى لحمايتهم من المقتحمين

نشرت صحيفة The Hill الأمريكية مقطع فيديو، مساء الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2021، لأولى لحظات انسحاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع بدء اقتحام المتظاهرين للمبنى؛ اعتراضاً على اعتماد نتيجة الانتخابات الأمريكية والإقرار بفوز بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أظهرت اللقطات دخول عناصر من الحرس والشرطة بشكل سريع، وقد اصطحبت النواب إلى خارج القاعة؛ خوفاً عليهم من تعرُّضهم لأي اعتداءات من جانب مؤيدي ترامب الذين اقتحموا المبنى مساء الأربعاء.









اقتحام المبنى دفع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى الانسحاب والخروج من القاعة، داعياً المحتجين إلى وقف الاحتجاجات العنيفة في الحال، وقال إن أي شخص متورط فيها عليه أن يغادر المبنى على الفور.

كان ترامب قد طالب مؤيديه وداعميه أمام الكونغرس بالتزام السلمية وتجنُّب العنف، وذلك رغم عملية الاقتحام التي تمت لجلسة اعتماد جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية واشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين.

ترامب واقتحام الكونغرس

حيث قال ترامب في تغريدة له، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2021: “أطلب من الجميع في مبنى الكابيتول الأمريكي أن يظلوا مسالمين. لا عنف! تذكَّر، نحن حزب القانون والنظام، نحترم القانون، ورجالنا ونساؤنا العظماء باللون الأزرق. شكراً لك!”.

كان زعيم الجمهوريين بمجلس النواب قد قال إنه تحدث إلى ترامب وحثه على إصدار بيان؛ لتهدئة المحتجين، ثم نشر ترامب تغريدته.

من جانبها أفرجت قنوات إخبارية عن لقطات فيديو لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وهم يتجولون داخل ردهات الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه مساء الأربعاء، في أثناء جلسة تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

فيما اضطرت السلطات الأمريكية إلى إغلاق مبنى الكونغرس؛ إثر اشتباك بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وقوات الأمن خارجه، بحسب إعلام محلي. يأتي ذلك مع بدء الكونغرس جلسة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

حيث استطاع المتظاهرون الاشتباك مع الشرطة ثم الدخول إلى مبنى الكونغرس الأمريكي بعد تجاوز الحواجز الأمنية الموضوعة، وأفسدوا جلسة اعتماد بايدن رئيساً لأمريكا.

اشتباك أنصار ترامب مع الشرطة

من ناحية أخرى ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن أنصار الرئيس ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة أمام مبنى الكونغرس خلال محاولتهم اقتحامه. وأشارت الوكالة إلى قيام الشرطة برش رذاذ الفلفل على المحتجين؛ لإبعادهم وإجلائهم من مبنى الكونغرس.

وأوضحت أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس، بينما يجتمع أعضاؤه في الداخل للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقبيل بدء جلسة التصديق، خرج الرئيس ترامب أمام أنصاره وأكد لهم أنه لن يستسلم ولن يعترف بخسارته الانتخابات. ثم توجه ترامب إلى جانب أنصاره؛ للاحتشاد أمام مبنى الكونغرس قبيل بدء الجلسة.

كان مايك بنس، نائب ترامب، قد قال في رسالة قبيل بدء جلسة الكونغرس الأمريكي، إنه لن يعترض على التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا باحة الكونغرس الأمريكي، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2021، في الوقت الذي تُعقد فيه جلسة لاعتماد فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ومساء الأربعاء، كان الكونغرس الأمريكي قد بدأ جلسة مشتركة للتصديق على فوز الرئيس ونائبه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك برئاسة مايك بنس نائب ترامب.

حيث ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن الكونغرس بدأ جلسة مشتركة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

يأتي اقتحام الكونغرس الأمريكي بعد اشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة الأمريكية؛ وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات الأمريكية ورفض اعتماد هزيمة ترامب.

في المقابل قامت الشرطة الأمريكية باعتقال بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الكونغرس في أثناء انعقاد جلسة اعتماد بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، كما ألقت أيضا لقنبلة صوتية من أجل تفريقهم.

عربي بوست