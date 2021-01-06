أول لقطات لأنصار ترامب داخل الكونغرس.. اشتبكوا مع الأمن وحطموا الحواجز واقتحموا المبنى “فيديو”

أفرجت قنوات إخبارية عن لقطات فيديو لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وهم يتجولون داخل ردهات الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه مساء الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2021، في أثناء جلسة تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

كانت السلطات الأمريكية أغلقت مبنى الكونغرس؛ إثر اشتباك بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وقوات الأمن خارجه، بحسب إعلام محلي. يأتي ذلك مع بدء الكونغرس جلسة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.









حيث استطاع المتظاهرون الاشتباك مع الشرطة ثم الدخول إلى مبنى الكونغرس الأمريكي بعد تجاوز الحواجز الأمنية الموضوعة، وأفسدوا جلسة اعتماد بايدن رئيساً لأمريكا.

اشتباك أنصار ترامب مع الشرطة

فيما ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن أنصار الرئيس ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة أمام مبنى الكونغرس خلال محاولتهم اقتحامه. وأشارت الوكالة إلى قيام الشرطة برش رذاذ الفلفل على المحتجين؛ لإبعادهم وإجلائهم من مبنى الكونغرس.

وأوضحت أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس، بينما يجتمع أعضاؤه فب الداخل للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقبيل بدء جلسة التصديق، خرج الرئيس ترامب أمام أنصاره وأكد لهم أنه لن يستسلم ولن يعترف بخسارته الانتخابات. ثم توجه ترامب إلى جانب أنصاره؛ للاحتشاد أمام مبنى الكونغرس قبيل بدء الجلسة.

وفي أول تغريدة لدونالد ترامب بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من جانب مؤيديه، هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، نائبَه مايك بنس؛ لموقفه من اعتماد جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

كان مايك بنس، نائب ترامب، قد قال في رسالة قبيل بدء جلسة الكونغرس الأمريكي، إنه لن يعترض على التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

حيث غرد ترامب بالقول: “لم تكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا، الولايات المتحدة تطلب الحقيقة”، في إشارة إلى مطالبته بوقف اعتماد جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ووقف انتقال السلطة.

في المقابل ووفقاً لوكالة رويترز، اضطر مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى مغادرة جلسة الكونغرس؛ بعد اقتحام متظاهرين للمبنى، على هامش التصويت لاعتماد جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

كان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا باحة الكونغرس الأمريكي، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2021، في الوقت الذي تُعقد فيه جلسة لاعتماد فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ومساء الأربعاء، كان الكونغرس الأمريكي قد بدأ جلسة مشتركة للتصديق على فوز الرئيس ونائبه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك برئاسة مايك بنس نائب ترامب.

حيث ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن الكونغرس بدأ جلسة مشتركة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

يأتي اقتحام الكونغرس الأمريكي بعد اشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة الأمريكية؛ وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات الأمريكية ورفض اعتماد هزيمة ترامب.

اعتقال بعض المتظاهرين

في المقابل قامت الشرطة الأمريكية باعتقال بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الكونغرس في أثناء انعقاد جلسة اعتماد بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، كما ألقت أيضا لقنبلة صوتية من أجل تفريقهم.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الأربعاء، إنه لن يستسلم ولن يعترف بخسارة الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة أمام أنصاره بالعاصمة واشنطن، تزامناً مع موعد جلسة إقرار الكونغرس لانتخابات الرئاسة. وقال ترامب: “لن نستسلم أبداً.. تحمَّلنا الكثير ولن نتحمل المزيد”، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

أضاف: “لا نريد أن نرى فوزاً انتخابياً يُسرق من قِبل الديمقراطيين.. لن نستسلم أبداً أمام سرقة الانتخابات.. سأقدِّم لكم أدلة تُثبت أننا فزنا فيها”.

ترامب يرفض التصديق على الانتخابات

حيث حثَّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته نائبَه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن في الكونغرس.

وقال: “نأمل من بنس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق، وسأكون رئيساً وستكونون أسعد الناس”.

ووصف ترامب الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنها “الأكثر فساداً في تاريخ البلاد”.

بدوره، أعلن مايك بنس رداً على دعوى ترامب، أنه لن يعارض التصديق على فوز بايدن.

كما أضاف في بيان صدر عنه قبل دقائق من بدء جلسة للكونغرس يترأسها هو لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه: “أعتقد أن قَسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد أي الأصوات الانتخابية التي ينبغي احتسابها وأيها لا ينبغي”.

ومع بدء جلسة الكونغرس للتصديق على الرئيس الفائز ونائبه، توجَّه ترامب بعد كلمته، مع أنصاره للاحتشاد أمام مبنى الكونغرس.

فيما قال أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ وأكثر من 100 عضو بمجلس النواب، إنهم سيعترضون على فرز أصوات 6 ولايات. ويدَّعي المعترضون وقوع تزوير واسع النطاق في الانتخابات.