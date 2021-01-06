بالفيديو… رانيا يوسف: الحجاب ليس فرضا ولن أرتديه!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا، بعد حديثها في برنامج تلفزيوني عن الحجاب.

وقالت يوسف في حوار مع المذيع نزار الفارس إنها ترفض بشكل تام ارتداء النساء الحجاب، مؤكدةً أنه شيء أُقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.









وأضافت مباشرةً: “يا ساتر ليه كدة”، موضحةً أن “الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر”.

وزعمت رانيا أن الحجاب فُرض على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، فقبل هذا التاريخ لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب، متحديةً أن يخرج أحدٌ امرأة محجّبة وسط جمهور حفلات أم كلثوم. وأكدت أن الحجاب ليس فرضاً في الإسلام، إلا أنه فُرض بشكل صريح على جميع المسلمين.

يُذكر أن رانيا يوسف انتقدت المذيع نزار الفارس مقدّم البرنامج، واتّهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدةً أنها لم تُحسن التصرف خلال المقابلة، وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.