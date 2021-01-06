أصول “المركزي” بالعملات الأجنبية تتراجع 35.4%

أدّت سياسة الدعم التي اتّبعتها الحكومة خلال العام 2020، لا سيّما للمواد الأساسية من قمح ومحروقات ودواء ومعدّات طبية، فضلاً عن 300 سلة غذائية الى استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وانخفاضه بنسبة 35.4%. يضاف الى ذلك تسديد “المركزي” بناءً على طلب الحكومة، سندات اليوروبوند المستحقة وخدمة الدين الخارجي لغاية بداية 2020، وتدخّله في سوق العملات وسداد البنوك لأصولها الأجنبية.

واستناداً الى الميزانية المجمّعة لمصرف لبنان، انخفض إجمالي أصول العملات الأجنبية لـ “المركزي” الى 24.1 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقارنة مع 37.3 مليار دولار في العام 2019. وباستثناء سندات اليوروبوند اللبنانية، سجّلت الأصول ما قيمته 19.1 مليار دولار.









بالتوازي مع تلك المشهدية السلبية، تألّقت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان، اذ بلغت 17.3 مليار دولار في نهاية العام 2020، مرتفعة بنسبة 24.3٪ من 13.9 مليار دولار في نهاية العام 2019 وبنسبة 5.9٪ من 16.4 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020. وبلغت قيمة احتياطات الذهب ذروتها في منتصف أيلول الماضي مسجّلة 18.1 مليار دولار.

نداء الوطن