جمهور ليفربول ينقلب على صلاح: تخلصوا منه الآن!

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه من قبل مشجعي ليفربول، وذلك لظهوره المخيب للآمال أمام ساوثامبتون، في مباراة الإثنين التي خسرها أحمر الميرسيسايد بهدف نظيف في ختام مواجهات الجولة السابعة عشر للدوري الإنكليزي الممتاز.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” في تقرير مطول، إن الفرعون نال النصيب الأكبر من التعليقات الغاضبة و “الكوميكس” الساخر، في ردود أفعال المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء مشجعي الريدز باللوم عليه أكثر من أي لاعب آخر، لتأثر مستواه، بالتصريحات الرمادية التي أدلى بها لصحيفة “آس”.









وبحسب التقرير، فإن مستوى أبو مكة في تراجع مستمر، منذ احتفاله بعيد الكريسماس، تحديدا منذ ظهوره اللافت أمام كريستال بالاس، عندما شارك كبديل على حساب ساديو ماني، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر لروبرتو فيرمينو من أصل سبعة أهداف أمطر بها الريدز شباك النسور، بعدها خاض 3 مباريات دون أن يمارس هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين.

وتزامنت مباراة كريستال بالاس، مع تصريحاته للصحافة الإسبانية، والتي فتحت الباب على مصراعيه لإثارة الجدل والتكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل غير البعيد، إلى جانب اعترافه بخيبة أمله لعدم حصوله على شارة القيادة أمام ميتيلاند، فيما تم تفسيره على أنه إشارة إلى توتر العلاقة بين صلاح ومدربه الألماني.

واقتبست الصحيفة بعض التغريدات الغاضبة، التي لخصت لسان حال المشجعين ونظرتهم تجاه صلاح، منذ تلويحه بورقة الانتقال إلى الريال الملكي أو البلو غرانا، على غرار ما حدث من قبل مع مايكل أوين، ألفارو أربيلو، تشابي ألونسو، لويس سواريز وفيليب كوتينيو، فضلا عن الغضب المضاعف عن تراجع مستواه.

ونقل التقرير عن مشجع قوله “سأبيع صلاح غدا إذا تلقى عرضا جيدا بما فيه الكفاية، أصبح مثيرا للشفقة منذ المقابلة الأخيرة”، وآخر قال “تخلصوا من مو بسرعة قبل أن يكتشف الآخرين أنه انتهى”، وثالث وافقهم الرأي قائلا “كنت سأبيع مو صلاح 2 بالمال المناسب .. بدون النظر إلى عدد أهدافه”.

وكتب رابع “بع صلاح بعد ارتفاع سعره، من الأفضل التعاقد مع لاعب يعرف حقا كيف يلعب مرة القدم وكيف يسجل الأهداف”، نفس ما قاله غاضب خامس “من الأفضل بيع صلاح وضم مهاجم مناسب واستعادة غوتا في أسرع وقت”.

ومنذ مقابلة “آس”، والصحف الإسبانية والإنكليزية لا تتوقف عن ربط اسمه بعملاقي الليغا، آخرهم شبكة “سكاي سبورتس”، التي أكدت أن إدارة الريال وضعت مو صلاح ضمن قائمة المرشحين لتعزيز القوة الضاربة لمشروع زين الدين زيدان، ومعه جناح توتنهام هيونغ مين سون، وذلك في حال فشلت محاولة ضم الهدف الرئيسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.