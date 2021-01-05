صورة وفيديو يشعلا مواقع التواصل.. ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر بجولة في العلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو يقود سيارة برفقة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بعد انتهاء أعمال قمة العلا الخليجية.
وقال مغردون إن بن سلمان اصطحب أمير قطر في جولة برية في مدينة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
الأمير محمد بن سلمان يقود السيارة رفقة الشيخ تميم في جولة برية في العلا 😍. لصور روعه وتغيظ العدوان😌 pic.twitter.com/5wsD9sOdag
— مودي عالي💕 (@mood_246) January 5, 2021
كما نشرت وسائل إعلام محلية لقطات لجولة أجراها بن سلمان مع أمير قطر في الأماكن الأثرية بالعلا.
🎥 #فيديو| #ولي_العهد يرافقه أمير قطر في جولة على مواقع اثرية بمحافظة #العلا #القمة_الخليجية_في_العلا #القمة_الخليجية_الـ41 #المصالحة_القطرية_السعودية#قمة_العلا #عكاظ #ان_تكون_اولا pic.twitter.com/XzCVp5eIdC
— عكاظ (@OKAZ_online) January 5, 2021
وشهدت لحظة العناق بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور استقباله في مطار العلا، لحضور القمة الخليجية الـ41، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
ووقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء على بيان العلا الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يأتي “لتأكيد التضامن والاستقرار”، وذلك بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.
وقبيل القمة، أعلنت الكويت أن السعودية، التي قطعت هي وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها مع الدوحة في منتصف 2017، ستعيد فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية مع قطر.