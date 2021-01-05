صورة وفيديو يشعلا مواقع التواصل.. ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر بجولة في العلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو يقود سيارة برفقة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بعد انتهاء أعمال قمة العلا الخليجية.

وقال مغردون إن بن سلمان اصطحب أمير قطر في جولة برية في مدينة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.









الأمير محمد بن سلمان يقود السيارة رفقة الشيخ تميم في جولة برية في العلا 😍. لصور روعه وتغيظ العدوان😌 pic.twitter.com/5wsD9sOdag — مودي عالي💕 (@mood_246) January 5, 2021

كما نشرت وسائل إعلام محلية لقطات لجولة أجراها بن سلمان مع أمير قطر في الأماكن الأثرية بالعلا.