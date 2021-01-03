ناشط مقرب من عون ل”حزب الله”: “خلصونا من ربكن بقا”

غرّد الناشط في التيّار الوطني الحر الدكتور ناجي حايك، عبر “تويتر”: “لما الامين العام تبعهم بيسمي مرشد ايران “القائد” يعني صواريخو تحت امرة هيدا القائد!!!

‏الأفظع من التبعية للغريب هي الوقاحة!!!









‏خلصونا من ربكن بقا”.

وأرفق حايك تغريدته بإعادة نشر تغريدة الرئيس ميشال عون، وجاء فيها: “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره”.

إشارة الى أنّ حايك سبق أن تولّى مسؤوليّات في “التيّار”، وهو من المقرّبين من رئيس الجمهوريّة الذي كلّفه أخيراً بمتابعة وضع أمين عام الاتحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر الصحي.

المركزية