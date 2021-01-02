في غيبوبة منذ 15 عاما.. “الأمير النائم” بن طلال يستجيب لطبيبه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال وهو يحرك يده استجابة لتعليمات الطبيب المشرف على علاجه.

وكان بن طلال الملقب بـ”الأمير النائم”، قد تعرض لحادث سير عام 2005، تسبب بنزيف في رأسه، وأدخله في غيبوبة منذ أكثر من 15 عاما.









ويعيد الفيديو، في حال أصالته، الأمل لأسرة الأمير بن طلال ومحبيه في إمكانية تحسن حالته الصحية، وصحوته من غيبوبته طويلة الأمد.

شاهد🔴

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في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة

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اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. pic.twitter.com/5vkqL0HlNe — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 1, 2021

وأثارت حركة بن طلال تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك مغردون أمنياتهم للأمير بالشفاء العاجل والخروج من غيبوبته.

وقال أحدهم إن الخميس، الذي صادف اليوم الأخير من 2020، كان يوم الذكرى السنوية للحادث الذي تعرض له الأمير خالد بن طلال.

وأشار مغرد إلى أن نوف، شقيقة الأمير، هي من شاركت الفيديو الأخير.

“أسعدني سعادة لا توصف”، قال أحدهم.

“يا رب معجزة”.