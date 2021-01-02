“يا أنا يا لاء يا عمرو”… راغب علامة و’الهضبة” يلتقيان في دبي

التقى النجمان #راغب علامة و#عمرو دياب في مدينة #دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك للاحتفال بليلة رأس السنة وقضاء أوقاتاً ممتعة هناك.

ووثق عمرو دياب لقاءه بصديقه، من خلال مقطع فيديو ظهر الثنائي فيه وهما يمازحان بعضهما بعضاً، إذ قال علامة له: “أنا قابلت عمرو دياب وقلتله يا أنا يا لأ ياعمرو”، ليردّ الأخير: “خلاص يا أنت يا لأ يا راغب”، وبعدها هنّأ علامة الهضبة بألبومه الجديد والنجاح الذي حققه.









وبدوره، أرفق دياب الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع “إنستغرام” برسالة محبّة قائلاً: “يا أنت يا لأ يا راغب، مبسوط إني شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعاً”.

يا أنت يا لأ يا راغب @raghebalama 😂 مبسوط اني شوفتك ياحبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعاً ❤️ pic.twitter.com/rHM83BU3ml — Amr Diab (@amrdiab) January 1, 2021

المصدر: النهار