علوش: لا حكومة قريبًا

أوضح نائب رئيس تيار المستقبل والنائب السابق مصطفى علوش أن التباعد السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل كان قائماً وما زال، مشيرًا إلى أن التسوية بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لم تتمكّن من تخفيف هذا التباعد.

وقال علوش لـ”الجديد” إن على حزب الله أن ينكفئ حالياً ولا يشارك في الحكومة إفساحاً في المجال أمام المساعدات للبنان.









ولفت الى ان الرئيس الحريري أكد أنّ زيارته للخارج هي زيارة شخصية مرتبطة باجتماع عائلي وطالما أنّها غير رسمية فلا أتوقع أن تكون هناك لقاءات رسمية.

وأوضح ألا نية لدى الرئيس الحريري بالتخلي عن وزارة الداخلية وفي ظلّ المعطيات الحالية لا أعتقد أنّه سيتمّ قريباً تأليف الحكومة.

وتوقع عودة الحريري إلى لبنان في بداية الأسبوع، لافتا الى أنه لن يتوقف عن إقناع الرئيس عون بوجهة نظره بتأليف حكومة من 18 وزيراً مستقلاً.