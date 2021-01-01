هيفاء_وهبي تركل سنة 2020 وتأمل الصحة والأمان من السنة الجديدة

أملت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تحمل سنة 2021 الأمان والصحة والبحبوحة ونشرت لقطة فيديو على حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” ظهرت فيها بشخصية على طريقة الرسوم المتحركة وهي تركل سنة 2020.

ووصفت هيفا السنة الفائتة بأنها كانت صعبة جداً ولم تأسف على رحيلها، خصوصاً أنها شهدت انفجار مرفأ بيروت ودمار المنازل، حسبما جاء في تعليق أرفقته بالفيديو، حيث قالت: “كانتِ سنة صعبة كتير علينا جميعاً. ‎خسرنا فيها ناسنا وبيوتنا وبلدنا! ‎ بس بنفس الوقت عرفنا قيمة نعم كثيرة الله انعمها علينا اهمها الصحة! مين وقف معنا وقت الشدة ومين بيحبنا من غير مصلحة مؤذية! واكيد ربنا كان له حكمة بكل شي صار معنا “.وقالت” ‎ظهر لي ناس نظيفة وحقيقية بشكر لله على وجودهم جنبي! ومشيت من حياتي ناس مليانة سم وسخ !‎اتغيّرنا واتغيّرت أولوياتنا !‎يارب يا 2020 تكون روحتك بلا رجعة “.









وبدت هيفاء غاضبة ممن يمتهنون الكذب والسرقة، وختمت تعليقها بالقول: “بكره كل شي بيذكّرني فيكي، ‎بكره الإستلشاق بالثورة، ‎بكره انفجار المرفأ،بكره الكذابين والسرّاقين، ‎بكره كورونا، ‎بكره السياسة ‎وبتمنى 2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة ‎يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتوا بخير “.