نجوى_كرم مودّعةً سنة 2020: “تنذكر وما تنعاد”!

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تهنئة للأمّة العربية كافة، بمناسبة العام الجديد 2021، حيث كتبت عبر حسابها في تويتر: “ينعاد على كل الدّول بالحُبّ والسّلام”.

وأضافت مودّعةً عام 2020 الذي كان قاسياً على كل العالم وعلى لبنان بشكلٍ خاص، إذ شهد خلاله -بالإضافة إلى كورونا- إنهياراً مالياً وإقتصادياً، وتدهوراً بالأوضاع الإجتماعية والمعيشية، أعقبها الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت، حيث وصفت نجوى السنة قائلة: “انشاالله ال2020 تنذكر وما تنعاد”

وأضافت: “وتكون ال2021 سنة خير على الجميع”.









يُذكر أن شمس الأغنية قد إختتمت العام بأغنية وفيديو كليب “معذور قلبي”، الذي تصدّر الوسوم على تويتر، ولوائح البحث في محرّك البحث العالمي غوغل، وحقّق مراتب متقدّمة في التراند على اليوتيوب.