#إليسا عن عام 2020: لن يأتي أسوأ منه في تاريخ البشرية!

ودعت الفنانة اللبنانية أليسا عام 2020، بالتأكيد على أنها سيئة ولن يأتي أسوأ منها نظرًا للأحداث السيئة التي شهدها هذا العام.

وكتبت إليسا في تغريدة لها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام 2020 بكل المآسي والويلات التي شهدها.. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس.. وداعًا 2020 غير مأسوف عليك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم “صاحبة رأي”، وذلك في شهر أغسطس من العام الحالي، من إنتاج روتانا، وهو الألبوم الثاني عشر في مسيرتها الفنية.