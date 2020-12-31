والعام الجديد يلملم أوراقه….مباحثات المصالحة بين فتح وحماس….لا تزال معلقة – بقلم أحمد إبراهيم

لا تزال محادثات المصالحة بين حماس وفتح معلقة، وهو ما بات سمة من سمات هذا العام المنصرف ، وذلك على الرغم من محاولات مؤيدي المصالحة ومن بينهم جبريل الرجوب القيادي في فتح وبعض كبار قادة حماس لتحقيق المصالحة ، غير أن المفاوضات السياسية بين الطرفين فتح وحماس لا تزال عالقة.

اللافت أن التليفزيون البريطاني أهتم بهذه القضية ، عارضا في تقرير له عن أبرز المعارضين للمصالحة، مشيرا إلى أن أبرز هؤلاء هو رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.









ونبه التقرير إلى أن السنوار لا يزال مشغولا وبشدة هذه الأيام بالانتخابات الداخلية في حماس ، وقد أعلن بالفعل أنه لا ينوي إحراز تقدم في المصالحة كما هي الآن.