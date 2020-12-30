نعيم قاسم: سنقوم بواجبنا حيال اغتيال قاسم سليماني بالطريقة المناسبة

قال نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار، إن حزب الله لم يقم بتحقيق خاص له علاقة بظروف اغتيال قائد قوة القدس قاسم #سليماني، بسبب إن عملية الاغتيال حصلت في العراق.

وأشار الشيخ قاسم في المقابلة، إلى أن الرواية حول قدوم سليماني إلى لبنان وكيف انتقل وماذا فعل في لبنان قبل الاغتيال هي معروفة وموجدة لدى الحرس الثوري ويعرفونها بالتفصيل ولا يمكن تسمية ذلك تحقيقاً لأن التحقيق هو بظروف وملابسات ماحصل في مطار بغداد.









وأضاف، أن ليس لدى حزب الله ما يساعد بشكل مباشر للوقوف على ظروف الاغتيال، والتحقيقات التي قام بها المسؤولون في إيران عن الأمن والحرس وما احتاجوه من حزب الله في لبنان كمعلومات ارسلناها لهم وهم من قاموا بالتحقيقات.

ولفت الشيخ قاسم، إلى أن تفاصيل انتقال سليماني من سوريا إلى العراق ورصد حركته تم معرفتها من خلال التحقيقات التي أجراها الأمن الإيراني وهي معروفة لدى حزب الله.

وأعلن الشيخ قاسم، أنه وخلال زيارة سليماني إلى لبنان كان فريق الحماية الخاص بالأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله، مكلفاً بتنقل وحماية سليماني بفترة وجوده في لبنان وانتقاله من سوريا إلى لبنان وعودته، لافتاً إلى ان الحماية في دمشق كانت على عاتق الحرس هناك. وأكد نائب الأمين العام لحزب الله، أن السلطات اللبنانية والسورية لم تكن تعلم بمرور سليماني على الحدود السورية-اللبنانية وكان الأمر في غاية السرية.

وبالحديث عن الدور الإسرائيلي في اغتيال سليماني ، قال الشيخ قاسم إنه ومن المؤكد أنه كان هدفاً لإسرائيل، وأن تفاصيل الأهداف والمخططات لم تكن معلومة وأن إسرائيل كانت لا تستطيع إغتيال قاسم سليماني إلا بقرار أمريكي وهذا ما يفسر السبب وراء اغتيال عماد مغنية في سوريا عندما كان وحده وعدم استهدافه عندما كان مع الشهيد سليماني، معتبراً أنه في ذلك الوقت كان لدى إسرائيل حسابات ألا توسع دائرة المشاكل عليها خاصة أن الأمريكيين لم يكونوا قد اعطوا الضوء الأخضر في وقتها.

واستكمل، أن قرار أمريكا باغتيال قائد قوة القدس هو تعبير عن قمة الضعف الأمريكي في مواجهة الواقع في المنطقة خصوصاً بعد الهزائم المتتالية للأمريكان في المنطقة وان واشنطن تريد أن تسجل ولو انتصاراً واحداً عبر اغتيال سليماني باعتباره المسؤول عن القوة الكبيرة للمقاومة في المنطقة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وحيال رد حزب الله على الاغتيال، قال، إن ابنة قاسم سليماني تحدثت علناً عن اطمئنانها بوفاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للانتقام لسليماني، مؤكداً أنه ومن الطبيعي أن يقوم حزب الله بشيء حيال الأمر وان هذه التفاصيل لا يمكن الحديث عنها، مشيراً إلى أن مسار المواجهة مع امريكا طويل ومعقد وله تفاصيل كثيرة. وأضاف ” إن شاء الله سنقوم بواجبنا بالطريقة المناسبة”.