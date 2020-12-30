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دعماً من ترامب لنتنياهو.. بولارد في طريقه لإسرائيل

December 30, 2020

خاص بيروت أوبزرفر

أعلنت بعض من الدوائر الإعلامية اليهودية منذ قليل أن الأمريكي جوناثان بولارد في طريقه إلى إسرائيل ، وعرض حساب بيلعاز للأخبار صورة لبولادر في طريقه إلى إسرائيل مع زوجته.




جدير بالذكر أن بولارد كان دوما ملف يطرحه كبار المسؤولين الإسرائيليين على الرؤساء الأمريكيين سواء بالحصول له على العفو السياسي أو إطلاق سراحه أو السماح له بالسفر إلى إسرائيل ، ويبدو أن هذا القرار يمكن أن يكون هو القرار الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإسرائيل.

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