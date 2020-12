دعماً من ترامب لنتنياهو.. بولارد في طريقه لإسرائيل

خاص بيروت أوبزرفر

أعلنت بعض من الدوائر الإعلامية اليهودية منذ قليل أن الأمريكي جوناثان بولارد في طريقه إلى إسرائيل ، وعرض حساب بيلعاز للأخبار صورة لبولادر في طريقه إلى إسرائيل مع زوجته.

جدير بالذكر أن بولارد كان دوما ملف يطرحه كبار المسؤولين الإسرائيليين على الرؤساء الأمريكيين سواء بالحصول له على العفو السياسي أو إطلاق سراحه أو السماح له بالسفر إلى إسرائيل ، ويبدو أن هذا القرار يمكن أن يكون هو القرار الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإسرائيل.

🇮🇱 — BREAKING: Jonathan pollard and his wife are on their way to Israel now. pic.twitter.com/NyEYDPRNb6

— Belaaz (@TheBelaaz) December 30, 2020