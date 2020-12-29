حاتم علي.. رحيل مخرج “الملك فاروق” و”الزير سالم” و”صلاح الدين”

توفي، الثلاثاء، المخرج السوري المعروف، حاتم علي، عن عمر ناهز 58 عاما، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في القاهرة، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وكتب السيناريست المصري، عبد الرحيم كمال، في صفحته على “فيسبوك”: ” وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.









وكان المخرج الراحل قد ترك بصمات كبيرة ولا تنسى في الدراما السورية والمصرية، والعربية بشكل عام، فقد اشتهر بإخراجه لمسلسل “الملك فاروق” الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه في مصر والعالم العربي.

كما أخرج مسلسل “عمر” الذي يعد من أضخم الإنتاجات العربية في صعيد الدراما وروى سيرة الخليفة الراشدين عمر بن الخطاب، وكان هذه أول يسمح فيها بتجسيد شخصية الصحابة في الأعمال التلفزيونية.

وقبل أن يبدأ مسيرته في عالم الإخراج، كان علي قد بدأ حياته الفنية كممثل حيث ظهر في المسلسل السوري “دائرة النار” في العام 1988، ليظهر بعدها في العديد من الأدوار الاجتماعية والتاريخية والكوميدية.

ومن أعماله التي تركت تأثيرا لا ينسى عند الجمهور العربي، المسلسل التاريخي” الزير سالم” والذي اطلق العنان لظهور نجوم سوريين على الصعيد العربي مثل عابد فهد وسلوم حداد.