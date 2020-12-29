بالفيديو… سائح لبناني يضرب رأسه بالجدار بعدما طلب منه شرطي تركي لبس الكمامة

أقدم سائح لبناني على ضرب رأسه بالجدار، في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة.

وكانت الشرطة التركية قد أوقفت هذا السائح اللبناني في منطقة تقسيم باسطنبول لعدم ارتدائه الكمامة، إلا أنه رفض ذلك وتهجم على أحد أفراد الشرطة هناك.









وبحسب صحيفة “يني شفق” المحلية، تم تحويل السائح إلى المستشفى، لكنه حاول إلحاق الضرر بنفسه عندما بدأ بضرب رأسه بالجدار، فيما يعتقد أنها محاولة منه لاتهام الشرطة بذلك.