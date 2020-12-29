قرداحي يعدل موقفه من سلاح حزب الله والتطبيع ويشيد بولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي

أثارت إطلالة الإعلامي جورج قرداحي الأخيرة ضجة بسبب سلسلة المواقف المختلفة التي أطلقها. واعتبر قرداحي أنّ “سلاح حزب الله كان لمصلحة لبنان حتى الآن، ولكن على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله وقياداته إعادة التفكير بكيفية استخدامه وإعادة النظر في هذا الموضوع”، ما اعتبره البعض انقلاباً على مواقفه السابقة. وأكّد قرداحي أن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحاسبة السياسيين والمسؤولين الفاسدين الذين أوصلوا بلاده إلى هذه الحالة.

وقال قرداحي: “الحل يجي واحد يقول الأمر لي اقعدوا في بيوتكم، كل مسؤول سياسي يحط له دبابة قدام بيته وممنوع تتحرك”.









ورأى قرداحي ان التطبيع بين بعض الدول العربية واسرائيل شأن سيادي مشيدا بولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

نداء الوطن