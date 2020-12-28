بيتكوين تصل إلى مستوى تاريخي في قيمتها!… سعر الواحدة منها يصل إلى 27.7 ألف دولار

كسرت العملة الافتراضية الأبرز “بيتكوين”، الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، السعر التاريخي الأعلى السابق المسجل لها، وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات المبكرة 27.7 ألف دولار أمريكي، صعوداً من تعاملات الخميس الماضي البالغة 26.4 ألف دولار.

إقبال على بيتكوين

ووجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار التي شكلت على مدى الشهور الثمانية الماضية، ملاذاً آمناً للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.









إذ صعد سعر بيتكوين بنسبة 284% منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعاً من 7208 دولارات للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2019.

كذلك بلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى صباح اليوم 18.582 مليون وحدة من أصل 21 مليوناً، هو إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى تعاملات الأحد الصباحية 515 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

كانت “بيتكوين” سجلت أعلى مستوى تاريخي لها 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولار مطلع العام الماضي، قبل أن تستأنف رحلة صعود متسارعة اعتباراً من مايو/أيار الماضي.

إلا أنه منذ مطلع الشهر الجاري، كسرت العملة الافتراضية الأشهر، المستوى الأعلى السابق لسعر الوحدة.

لا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وتمتلك العملة الرقمية شعبية كبيرة في كوريا على وجه الخصوص، بشكل ينافس شعبيتها في بقية أنحاء العالم، حيث يساهم جنون الشراء الكوري في زيادة قيمة العملة بشكل متواتر.

تعد عملة بيتكوين ذات أصول متقلبة للغاية، وغالباً ما تظهر تقلبات واسعة في سعر العملة الرقمية المشفر، وعلى سبيل المثال فقد انخفضت قيمتها بنسبة 20% خلال أقل من ساعة ونصف في عام 2017.

كيف بدأت العملة الافتراضية؟

في عام 2007، بدأ أحد المبرمجين اليابانيين بالعمل على العملة الافتراضية باسم مستعار هو ساتوشي ناكاموتو، وفي عام 2009 تم إطلاقها بشكل رسمي، والفكرة من وراء هذه العملة هي الاستغناء عن السلطة المركزية بالكامل التي تقوم بإصدار العملة ومراقبة حركتها وإنشاء اقتصاد مجهول ومكتفٍ ذاتياً.

الحصول على البيتكوين: هناك طريقتان للحصول على العملة الافتراضية

التعدين: بما أنه لا يوجد أي مصرف مركزي لإنتاج هذه العملة، لذا يتم إنتاجها عبر عملية تُسمى “التعدين”، ويطلق على مَن يقوم بها اسم المعدنيين، والعملية متاحة للجميع، لكن عملية التنقيب تتطلب وقتاً وحاسوباً قوياً لحل خوارزميات معقدة، وتتم من خلال تحميل برنامج التعدين المجاني وتثبيته على نظام التشغيل.

وعند التشغيل، يقوم البرنامج بمعالجة اللوغاريتمات أو الخوارزميات ويحصل عليها من شبكة البيتكوين. وبعد الانتهاء من هذه المعالجة، يقوم البرنامج بإصدار العملة، وكمية هذه العملة محددة وينتهي إصدارها بتاريخ؛ أي أن آخر بيتكوين سوف يصدر سيكون عام 2140، وبعد هذا التاريخ لن يصدر أي نوع من هذه العملة الرقمية.

الطريقة الثانية هي شراؤها مباشرةً مقابل الدولار الأمريكي من أحد المتاجر الإلكترونية الخاصة بذلك، وإذا كنت تملك البيتكوين وتريد تحويلها إلى دولار فالمتجر نفسه يقوم بذلك.