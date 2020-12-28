نجوى_كرم توَشوِش جمهورها عن موعد صدور كليب #معذور_قلبي.. ماذا قالت؟!

أبدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم سعادتها بالأصداء التي حقّقتها أغنية “معذور قلبي” فور طرحها على تطبيق ديزر، حيث تصدّرت التراند في عدة دول عربية وأجنبية، وألهب جمهورها مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين بالإستعجال في طرح النسخة النهائية والكاملة من الفيديو كليب، بعد أن حمّستهم شمس الأغنية وشركة روتانا المنتجة المنفّذة للعمل، بعدة مقاطع نشرتها كإعلان تشويقي لفيديو كليب الأغنية، الذي كان منتظَراً صدوره هذا الأحد، ولكن تعذّر ذلك بسبب أنه مازال يخضع لعملية المونتاج.

وقالت نجوى عبر حسابها في تويتر: “مبسوطة بيَلّي عم شوفو بهالحماس، وعَم وشوشكُن.. الكليب مش اليوم، بحبكن كتير.. #معذور قلبي”.









جديرٌ بالذكر أن أغنية معذور قلبي هي من النوع الإيقاعي الشعبي الذي تُعرف به شمس الأغنية، وهي من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، وصورتها نجوى يوم الإثنين الماضي في الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت، تحت إدارة المخرج وليد ناصيف