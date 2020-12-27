يارا سفيرة إقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط

اختارت منظمة اليونيسف النجمة اللبنانية يارا كسفيرة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستساهم يارا بدعم جهود اليونيسف في إيصال المعلومات الموثوق بها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا المستجدّة وتدابير الصحة والوقاية.

وللمناسبة أعربت يارا عن سعادتها بالانضمام إلى اليونيسيف بقولها: “يسعدني جدًا أن تمنحني اليونيسف هذا التعيين، أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف من أجل الأطفال في جميع أنحاء المنطقة”.









وشكر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، يارا على جهودها لدعم اليونيسف وقال: “يشرفنا جداً انضمام يارا إلى عائلة اليونيسف في المنطقة، نشكرها على كل الجهود التي بذلتها لدعم عملنا، وخاصة حملة #لا_تنسوا_الكمامة، وذلك لتشجيع المزيد من الناس على ارتداء الكمامات للحماية من كورونا”.