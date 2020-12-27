الخارجية السورية تدعو لبنان إلى “تحمل المسؤولية” بعد حريق مخيم اللاجئين

أعربت الحكومة السورية عن أسفها الشديد إزاء الحريق المفتعل الذي نشب في مخيم اللاجئين السوريين في منطقة حنين التابعة لقضاء المنية شمال لبنان.

وأشار مصدر رسمي في الخارجية السورية عبر بيان نشر في حساب الوزارة في تطبيق “تلغرام” اليوم الأحد، إلى أن الحريق أدى إلى ترويع قاطني المخيم وحرمان عدد منهم من المأوى، مضيفا: “تهيب سوريا بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين”.









وجدد المصدر دعوة حكومة دمشق إلى المواطنين الذين “أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة للعودة إلى وطنهم”، مضيفا أن الحكومة “تبذل كافة الجهود لتسهيل عودتهم”.

وسبق أن أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المخيم أحرق على أيدي مجموعة من الشباب إثر خلاف بين أحد السكان المحليين وعدد من العمال السوريين تحول إلى شجار أسفر عن سقوط 3 جرحى.

وقال مسؤولو إغاثة، حسب وكالة “رويترز”، إن مئات اللاجئين السوريين فروا من المخيم عقب الحريق