وفد من وزارة الصحة يزور جمعية سانتا ماريا في حالات كسروان… تشديد على دورها في متابعة المريض والمسن

زارت اليوم رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رندة حمادة جمعية سانتا ماريا في مركزها الرئيسى في حالات كسروان، وشددت أن هذه الزيارة آتت في اطار المتابعة الحثيثة لوزارة الصحة لمراكز الرعاية الصحية ومستشفيات الفئة الثانية مثل جمعية سانتا ماريا .

كان باستقبال الدكتورة حماده رئيس الجمعية الأستاذ جوزيف حرب و فعاليات المنطقة و عدد كبير من الأطباء كما حضر أيضا النائب سيمون أبي رميا الذي شدد على أهمية المراكز مثل سانتا ماريا لمتابعة الحالات الإنسانية الدقيقة …









استهلت الدكتورة حمادة الجولة في جميع اقسام المستشفى المصنف بحسب وزارة الصحة بالفئة الثانية،هذه المستشفى التي تضم حوالي ١٥٠ مريض ولديها ثلاث فروع في حالات و راس اسطا عنايا و الكحالة

رحب رئيس الجمعية جوزيف حرب بالحضور و شدد على دور الجمعية في متابعة المريض والمسن في أولى مراحل مرضه مما يساعد في تخفيف العبء عن المستشفيات.

وقد أوضحت الدكتورة رندة حمادة في مستهل زيارتها أن هذه الجولة على مراكز الصحة مثل سانتا ماريا تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين وللتعريف بهذه المراكز ودورها المتقدم في تعزيز صحة المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة