اول تعليق من حزب الله على الانفجار قبالة العديسة… علي فياض: المقاومة عندما تقوم بعمل ما تعلن عنه صراحة

في اول تعليق من حزب الله على الانفجارٌ الذي وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في فلسطين المحتلة قبالة بلدة العديسة -قضاء مرجعيون بدورية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة مسكفعام، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في مقابلة مع قناة “الجديد”: “لم يحصل اي عمل عسكري عابر للحدود في فلسطين وما حصل لا علاقة للمقاومة به”.

وأضاف فياض “نلاحظ منذ فترة ان الاسرائيلي قلق والمقاومة عندما تقوم بعمل ما تعلن عنه صراحة وما حصل هو داخل الحدود في فلسطين وعلى اغلب التقديرات فانه يأتي ضمن المناورات والتدريبات التي يقوم بها”.









وفي سياق آخر شدد فياض على ان موقف الحزب حاسم وواضح وصريح ويدعو الى تشكيل الحكومة باسرع وقت”، مضيفاً: “ندعو الجميع الى التعاون من اجل ان يكون هناك حكومة”.

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