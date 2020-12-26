جُملتان دفعتا جمهور “حزب الله” للهجوم على هشام حداد

شنّ جمهور “حزب الله” هجوماً عنيفاً على الممثل الكوميدي هشام حداد، شارك فيه المئات ضمن هاشتاغ “هشام الكركوز”، انتقاداً لما أدلى به خلال إطلالته الأخيرة عبر منصة “صوت بيروت انترناشيونال” التي تعاقد معها حداد لتقديم برنامج ساخر منذ مطلع الشهر الحالي.

ما فيك تحارب ح ز ب الله وبيئة ح ز ب الله بأدوات مثل ديما، هشام، نديم، mtv، قوات كتائب، ثاوثاو ….الخ

ولا فيك تخدع بيئة ح ز ب الله وتخليها تنقلب عالحزب بهيك ناس،

نحن بس نشوف مين عدو الحزب منتمسك بالحزب أكثر وأكثر.#هشام_الكركوز — Ali Mcheik (@AM03022) December 25, 2020

ألمح حداد الى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقطع ساخر تطرق فيه الى الآثار الجانبية للقاحات التي يختبرها العالم ضد فيروس “كورونا”.

وقال حداد انه من الآثار الجانبية للقاح الانكليزي أن يزيد حوادث السير بسبب قيادة السيارات على اليمين. أما الآثار الجانبية للقاح الإيراني، فتتمثل في “دفعك لرفع اصبعك”، في اشارة الى نصر الله، و”إرسال المقاتلين الى اليمن”.

مصريات بهاء خلوه يصير #هشام_الكركوز.. في اصبع بجيب الكرامة وفي اصبع بخليك كركوز pic.twitter.com/zodVXgS3HL — fadi jouni (@fady_jouni) December 25, 2020

وأثارت العبارتان امتعاض جمهور “حزب الله” الذي هاجم حداد بعنف، واصفاً اياه بالكركوز. وذكّر البعض بتصريحات لحداد قال فيها في السابق انه لن يهاجم نصر الله، وقالوا ان الانقلاب على تعهده يعني أنه “مأمور من دافع الدولار له”، أي بهاء الحريري.

لما طالبتو ل #هشام_الكركوز بعد الاعلان عبرنامجو الجديد قلّي انا ما حدا بيفرض عليي شو بحكي ببرنامجي بحكي قناعاتي وبس يعني الحمد لله قدملي شهادة مسبقة انو أي نجاسة رح تطلع رح يكون مقتنع فيها وما حدا كاتبلو ياها

والبداية كانت الإستهزاء من اليمن وتضحيات اليمنيين ومجاهدي اليمن — علي سليم – دليفري متفائل – (@alislim27) December 25, 2020

صحيح اللقاح الإيراني بخليك ترفع إصبعك بوج طواغيت العالم

بخليك تبعت شباب عاليمن تدافع عن شعب مظلوم مقهور عم يموت كل يوم بصواريخ مشغلينك الخليج

اللقاح الايراني بخليك توقف مع الحق و تقول لا للباطل

بخلّي حقّك أكتر من شوية دولارات لأنو الكرامة غالية#هشام_الكركوز — علي سليم – دليفري متفائل – (@alislim27) December 25, 2020

قد ما طلع عالي و انت شاهد يا #هشام_الكركوز 🐒 pic.twitter.com/tNRdBl5Y1t — دينا بركات (@Dinabaraket3) December 25, 2020

هذا الإصبع المقدس مخرز في كل عين : عدو ، حاقد ، لئيم ، سخيف#الإصبع_المقدس #هشام_الكركوز pic.twitter.com/HqiJcTFhJn — ﮼زهراء (@zahraashhiemyy) December 25, 2020

المصدر: المدن