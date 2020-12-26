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جُملتان دفعتا جمهور “حزب الله” للهجوم على هشام حداد

December 26, 2020

شنّ جمهور “حزب الله” هجوماً عنيفاً على الممثل الكوميدي هشام حداد، شارك فيه المئات ضمن هاشتاغ “هشام الكركوز”، انتقاداً لما أدلى به خلال إطلالته الأخيرة عبر منصة “صوت بيروت انترناشيونال” التي تعاقد معها حداد لتقديم برنامج ساخر منذ مطلع الشهر الحالي.

ألمح حداد الى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقطع ساخر تطرق فيه الى الآثار الجانبية للقاحات التي يختبرها العالم ضد فيروس “كورونا”.

وقال حداد انه من الآثار الجانبية للقاح الانكليزي أن يزيد حوادث السير بسبب قيادة السيارات على اليمين. أما الآثار الجانبية للقاح الإيراني، فتتمثل في “دفعك لرفع اصبعك”، في اشارة الى نصر الله، و”إرسال المقاتلين الى اليمن”.

وأثارت العبارتان امتعاض جمهور “حزب الله” الذي هاجم حداد بعنف، واصفاً اياه بالكركوز. وذكّر البعض بتصريحات لحداد قال فيها في السابق انه لن يهاجم نصر الله، وقالوا ان الانقلاب على تعهده يعني أنه “مأمور من دافع الدولار له”، أي بهاء الحريري.

المصدر: المدن

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