نجوى_كرم… لقّبها الفانز بملكة الحرقصة وروتانا تروج لأغنيتها #معذور_قلبي بأسلوب جديد

اعتمدت شركة روتانا أسلوبًا جديدًا لترويج فيديو كليب الفنانة نجوى كرم لأغنية “معذور قلبي”المصوّر في بيروت منذ أسبوع وتصدر التراند في الدول العربية جميعها. فقد اعتمدت تيزر مشوقًا واستخدمت مشاهد الكليب وأبرز اللقطات الخاصة بالراقصين، في فيديو قصير نشرته شركة روتانا عمدًا، وحذفه بعد ساعة على أن يتم نشر بعد ٤٨ ساعة النسخة النهائية من الكليب الذي ستطل فيه الفنانة نجوى كرم بصورة صاخبة تضج طاقة.

جمهوري الحبيب ، الكليب بالنسخة النهائية رح تشوفوه خلال ٤٨ ساعة بمباركة شركتي روتانا 🙏 بحبكم ❤️#معذور_قلبي @RotanaMusic





— Najwa Karam (@najwakaram) December 25, 2020