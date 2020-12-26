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#نجوى_كرم… لقّبها الفانز بملكة الحرقصة وروتانا تروج لأغنيتها #معذور_قلبي بأسلوب جديد

December 26, 2020

اعتمدت شركة روتانا أسلوبًا جديدًا لترويج فيديو كليب الفنانة نجوى كرم لأغنية “معذور قلبي”المصوّر في بيروت منذ أسبوع وتصدر التراند في الدول العربية جميعها. فقد اعتمدت تيزر مشوقًا واستخدمت مشاهد الكليب وأبرز اللقطات الخاصة بالراقصين، في فيديو قصير نشرته شركة روتانا عمدًا، وحذفه بعد ساعة على أن يتم نشر بعد ٤٨ ساعة النسخة النهائية من الكليب الذي ستطل فيه الفنانة نجوى كرم بصورة صاخبة تضج طاقة.

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