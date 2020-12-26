ضغط لوقف الرحلات من وإلى لندن!

شدّد النائب عاصم عراجي على ان “الوضع في لبنان بشكل عام لم يعد يطاق”، سائلا: “ماذا سيحصل للطبقات الفقيرة عندما يتوقف الدعم عن السلع الأساسية، وفي حال أصبح سعر صفيحة البنزين 50 ألف ليرة، فماذا سيحل بهذا الشعب؟”، متوقعا كارثة كبيرة في حال لم تتشكل الحكومة بأسرع وقت.

وعن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قال عراجي لـ”الأنباء”: “لغاية الان كل المعلومات والمصادر العالمية تشير إلى ان هذه الطفرة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار، بمعنى اذا كان كورونا ينقل العدوى الى شخصين فإن السلالة الجديدة تنقل العدوى الى 5 أشخاص”.









وفي ما يتعلق بوقف الرحلات الى بريطانيا، اعلن انه تحدث مع وزير الصحة حمد حسن بهذا الصدد، وكان رأيه ايقاف الرحلات الى بريطانيا لفترة أسبوع لكن وزير الصحة لا يحق له تبني القرار إنما يصدر توصية بالموضوع، وعندما طُرح الأمر على اللجنة الوزارية رُفض الاقتراح.

واعتبر أنه “كان من المفترض ايقاف الرحلات الى لندن لمدة أسبوع واحد على الأقل لنرى ماذا سينتج من ارتدادات”، كاشفا ان وزير الصحة كان مع هذا الرأي، مؤكدا أنه وحسن سيعاودان الضغط على اللجنة الوزارية من أجل وقف الرحلات من وإلى لندن.