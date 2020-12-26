بعضها يُستخدم في البناء.. مواد ضارة في الشامبو عليك تجنبها الآن!

دائماً ما يتم إخبارنا بأنه يجب علينا الابتعاد عن الشامبو الحاوي على مواد كيميائية مضرة بالشعر وأنا أؤمن حقاً بأهمية هذه النصيحة التي تجنبك جفاف الشعر وتكسره وتساقطه، لكن ما هي المواد الكيميائية التي يجب أن نبتعد عنها على وجه التحديد؟

يتوقف الأمر على نوع شعرك، هل هو دهني أم جاف أم مصبوغ؟ جمعت لك في هذا التقرير كل ما تريدين معرفته حول هذا الأمر، أحضري ورقة وقلماً، وفتِّشي عن نوع شعرك في السطور التالية ودوِّني المواد الكيميائية التي يجب ألا تتواجد في الشامبو الخاص بك لتقرئي في المرة المقبلة التعليمات الواردة على علبة الشامبو بشكل دقيق وتختاري الأنسب لشعرك:









المواد الكيميائية التي يجب الابتعاد عنها عند اختيار الشامبو:

مكونات الشامبو الشائعة

معظم أنواع الشامبو عبارة عن تركيبات تحتوي على ما يقرب من 10 إلى 30 مكوناً مختلفاً.

ويعتبر المنظف الذي يخلص فروة الرأس من الزيوت والأوساخ مكوناً أساسياً في جميع أنواع الشامبو، وعادة ما يكون إما لوريل ساركوزينات الصوديوم أو كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) أو كبريتات لوريث الصوديوم (SLES).

يحتوي الشامبو أيضاً على مرطبات ومواد تنتج الرغوة ومواد حافظة وعطور وإضافات خاصة تبعاً لنوع الشامبو ومكثفات ومنظمات لدرجة الحموضة (درجة الـPH) مثل حامض الستريك أو حمض الجليكوليك.

أيضاً، قد يحتوي الشامبو على شكل من أشكال فيتامين B5 يسمى البانثينول، وهو مادة مرطبة تحافظ على رطوبة فروة الرأس وتمنح رائحة لطيفة.

لكن ما هي المكونات الواجب تجنبها؟

عند شراء الشامبو يجب عليك حتماً تجنب المكونات التالية:

الكبريتات Sulfates

الكبريتات عبارة عن مواد كيميائية تستخدم كعوامل تنظيف في الشامبو، وتعتبر كبريتات لوريل الصوديوم وكبريتات لوريث الصوديوم الأكثر شيوعاً.

تقدم الكبريتات تنظيفاً عميقاً لفروة الرأس كما تساهم في تشكيل الرغوة، ومع ذلك تصنف الكبريتات على أنها من المنظفات القاسية التي قد تسبب الالتهابات وتهيج الجلد وجفافه.

كذلك قد تزيد الكبريتات من حساسية الجلد، لذلك لا تصلح على الإطلاق لأولئك الذين يعانون من حالات مثل الأكزيما أو التهاب الجلد.

أيضاً تجرد الكبريتات الشعر من الزيوت الطبيعية وتسبب جفافه وقد تسبب تلف الشعر بسبب قلة إنتاج الزيوت الطبيعية اللازمة للترطيب.

الفورمالديهايد Formaldehyde

الفورمالديهايد مركب كيميائي يستخدم في المنتجات المنزلية ومواد البناء، كما يستخدم كمادة حافظة في بعض المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الشامبو.

من المعروف أن الفورمالديهايد يسبب الحساسية وقد ثبت أنه يسبب التهاب الجلد.

والأشد خطورة من ذلك أن الدراسات التي أجريت على العمال الذين يتعرضون لمستويات عالية من هذا المركب الكيميائي قد وجدت أنه يمكن أن يسبب سرطان الدم النخاعي وأنواعاً نادرة من السرطان، بما في ذلك سرطان الجيوب الأنفية والحلق، وفقاً لما ورد في موقع Healthline.

بارابين Parabens

البارابين عبارة عن مواد حافظة كيميائية تستخدم منذ فترة طويلة في منتجات التجميل لزيادة مدة الصلاحية.

أظهرت الدراسات أن مادة البارابين يمكن امتصاصها بسرعة عبر الجلد وبالتالي فهي قادرة على التغلغل في أنسجة الجسم، الأمر الذي قد يسبب مشاكل جلدية مثل الاحمرار والتهيج وحكة الجلد وجفافه وتقشره.

تشير الدراسات أيضاً إلى أن البارابين يمكن أن يؤثر على تنظيم الهرمونات الطبيعي في الجسم، مما قد يؤثر بدوره على الحمل والحيض.

كما ثبت أن مادة البارابين تؤثر على أنسجة خلايا الثدي وتزيد من قابلية الإصابة بسرطان الثدي.

هيكساكلوروفين Hexachlorophene

الهيكساكلوروفين هو عامل مطهر يستخدم في مستحضرات التجميل لخصائصه المضادة للبكتيريا.

يمكن أن يتسبب هذا المركب في تهيج العين والجلد والغثيان والقيء وتشنجات البطن والإسهال في حالة الابتلاع.

قد تشمل الآثار الجانبية الأخرى احمرار الجلد والجفاف وتورم الجلد والحساسية.

الفثالات Phthalates

الفثالات هي مجموعة من المواد الكيميائية التي تستخدم عادة لجعل البلاستيك أكثر مرونة، ويتم استخدامها أيضاً في مستحضرات التجميل بما في ذلك الشامبو.

تم ربط الفثالات باضطراب الهرمونات والعقم وانخفاض عدد الحيوانات المنوية والتشوهات التناسلية.

تشير الدراسات إلى أن التعرض للفثالات قد يزيد من خطر فقدان الحمل ومرض سكري الحمل.

وتشير المزيد من الأبحاث إلى أن الفثالات قد تضر بالكلى والغدة الدرقية وجهاز المناعة والكبد، وفقاً لما ورد في National Library of Medicine.

اختاري الشامبو الذي يحتوي على هذه المكونات

هناك العديد من المكونات المنظفة الأكثر لطفاً على فروة الرأس من الكبريتات مثل:

الساركوزين sarcosines

منظفات أنيونية السلفوساكسينات sulfosuccinates anionic detergents

sultaines

مشتقات إيميدازولينيوم imidazolinium derivatives

لوريل سلفواسيتات الصوديوم (SLSA)

جلايسينات كوكويل الصوديوم sodium cocoyl glycinate

غلوتامات كوكويل الصوديوم sodium cocoyl glutamate

ثنائي الصوديوم disodium

لوريل ميثيل إيسثيونات الصوديوم sodium lauroyl methyl isethionate

تورات الصوديوم لوريل sodium lauroyl taurate

جلوكوزيد ديسيل decyl glucoside

جلوكوزيد لوريل lauryl glucoside

مكونات الشامبو الطبيعية اللطيفة على الشعر

يعتبر الشامبو طبيعياً عندما يكون خالياً من الكبريتات ويتضمن مكونات عضوية ونباتية مثل الزيوت الأساسية ومستخلصات الفواكه والنباتات. فهذه المكونات لا تحدث خللاً في درجة الحموضة الطبيعية وتوازن الزيت في فروة الرأس.

ومع ذلك، تأكدي من أنك لا تملكين حساسية تجاه أي من هذه المواد:

زيوت نباتية مثل زيت الجوجوبا وزيت الأرغان

شاي أخضر عضوي

نبات الصبار

البابونج

زيت جوز الهند

عسل عضوي

زيوت البرغموت العطرية

زيتون

مستخلصات الفاكهة

الزيوت العطرية، مثل النعناع والخزامى والليمون

هذه المكونات الطبيعية ألطف على الشعر وفروة الرأس، لأنها تساعد في ترطيب الشعر مع تنظيف فروة الرأس بشكل جيد.

مكونات قد تحتاجين وجودها في الشامبو تبعاً لنوع شعرك

1 . الشعر المتساقط

ابحثي عن الشامبو الحاوي على: المينوكسيديل Minoxidil أو مادة الكافيين النباتية Phyto-caffeine أو النياسين Niacin أو اللافندر أو زيت النعناع أو الهيستيدين histidine.

2 . الشعر المجعد أو المموج

يجب أن تبحث صاحبات الشعر المجعد على شامبو يحتوي على المرطبات مثل الغليسرين وزبدة الشيا وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند وزيت عباد الشمس وزيت الأرغان وزيوت البذور، مثل زيت بذور العنب وزيت الحبة السوداء.

3. الشعر الأملس

صاحبات الشعر الأملس والناعم يجب أن يبحثن عن مواد مثل زيوت جوز الهند وفول الصويا واللوز وعباد الشمس بالإضافة إلى الفيتامينات B5 وC وE.

كذلك تساعد البروتينات مثل البوليمرات الأنيونية والكاتيونية والأرز والذرة على إعطاء حجم إضافي للشعر الأملس.

4 . الشعر المصبوغ أو الجاف

إذا كان شعرك مصبوغاً أو شديد الجاف يجب أن يتضمن الشامبو الخاص بك مكونات مثل لوريل سلفو أسيتات الصوديوم الذي ينظف الشعر بشكل لطيف وكذلك الغلسرين والزيوت مثل زيت الأرغان وزيت الأفوكادو وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والتي تمنح ترطيباً إضافياً للشعر الجاف.

5. الشعر المليء بالقشرة

للتخلص من القشرة قد يساعدك الشامبو الحاوي على مواد تقضي على الفطريات مثل الكيتوكونازول ketoconazole ، بيريثيون الزنك zinc pyrithione ، وثاني كبريتيد السيلينيوم selenium disulfide.

كما قد يكون زيت شجرة الشاي مفيداً في هذه الحالة.

6. الشعر الدهني

تجنبي الشامبو الذي يحتوي على الكثير من العناصر المرطبة التي تزيد من زيوت الرأس، واعتمدي على المنظفات القوية مثل السلفوساكسينات أو الشامبو الحاوي على زيت شجرة الشاي.

المصدر: عربي بوست