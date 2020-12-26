سعيد: عرقلة التشكيل خارجية والمؤتمر التأسيسي ينقل لبنان الى جمهورية مجهولة المصير

أكد النائب السابق فارس سعيد أن “التأخير في تشكيل الحكومة مردّه الى أسباب لها علاقة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية”، معتبرا أن “الأسباب الداخلية المقدمة غير مقنعة ولا أحد يريد مواجهة هذا الواقع، وكذلك لا أحد يريد مواجهة حزب الله وستبقى الأوضاع كما هي”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء الالكترونية “, أشار سعيد الى أن “الحل سيأتي من الخارج وليس بالضرورة ان يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين”.









وأضاف, “هناك من يتحدث عن مؤتمر تأسيسي، واليوم هناك كلام عن وصاية دولية وهذه الحلول تنقل لبنان من الجمهورية الثانية الى جمهورية مجهولة المصير”، داعيا المسيحيين أن “يعيدوا النظر ويراجعوا تجربتهم من العام 2005 حتى اليوم، وخاصة منذ العام 2016 ولغاية الآن، وأن يقوموا بمراجعة هادئة من أجل العودة الى الدستور والى وثيقة الوفاق الوطني والشرعية الدولية، فكل الذين تسلّموا زمام الأمور بعد العام 2005 عليهم اعادة النظر في مواقفهم”.