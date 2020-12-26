“الحب عابر لكل الأديان”.. مروان خوري يقع في عشق فتاة من ديانة أخرى

كشف الفنان اللبناني مروان خوري، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن جانب من حياته العاطفية التي يعيشها، حيث أعلن عن نتيته الزواج قريباً، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

خوري، الذي يحرص دائماً على بقاء حياته الشخصية بعيدة عن وسائل الإعلان، قال خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج “لهون وبس”، إنه يعيش قصة حب منذ 3 سنوات.









لم يفصح خوري، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، عن اسم زوجته المستقبلية، لكنه فجّر مفاجأة تفيد بأن الفتاة من غير ديانته، مشيراً إلى أن “الحب عابر للأديان”.

وخلال اللقاء، قال خوري أن الفتاة هي مسلمة، وتنتمي للطائفة الشيعية، موضحاً أنه مؤمن كمسيحي، لكن عندما يريد الزواج فإنه سيتزوج زواجاً مدنياً، لأن القرار هو قرار الإنسان ووعيه.

كما أوضح أن “الإنسان هو الذي يهمه”، مشيراً إلى أن المجتمع اللبناني هو مجتمع واحد على اختلاف طوائفه، مضيفاً، أن التعاطي الإنساني مع الطوائف الأخرى أو الدين الآخر ليس عليه شروط.

يذكر أن النجم اللبناني كان قد طرح قبل 3 أسابيع على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب أغنيته الجديدة المنفردة بعنوان “مش مرتاحة”، من كلماته وألحانه، وتوزيع وميكساج عمر صبّاغ، وماسترينغ داني خوري.

وحققت الأغنية مشاهدة لافتة تخطّت المليون ونصف، خلال أقل من 3 أسابيع.

يمتاز الفنان خوري إلى جانب صوته الجميل، بأنه كاتب وملحّن، فقد ألّف ولحّن العديد من الأعمال لكبار الفنانين مثل: ماجدة الرومي، صابر الرباعي، نوال الزغبي، أصالة نصري، نجوى كرم، فضل شاكر، إليسا، كارول سماحة وميريام فارس.