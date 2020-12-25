“المستقبل” يشن هجوما عنيفا على باسيل: الصهر مصرّ على وضع المسمار الأخير في نعش العهد

أكد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في تغريدة عبر “تويتر” انه “في كل مرة تقترب مساعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون تهرع فرقة المخربين التافهين بقيادة جبران باسيل الي احباط رجاء الناس بوقف الانهيار”.

واضاف: “ان ولي العهد باسيل مصر على وضع المسمار الأخير في نعش العهد المصاب بمرض الصهر المدلل واللبناني يدفع الثمن، ارحموا الناس من الشرير”.









علم الدين: وبدوره، غرد عضو كتلة “المستقبل” النائب عثمان علم الدين عبر “تويتر” بالقول:”باسيل .. بما أنك تسلقت السياسة على اكتاف عمك وتعتبر التعطيل ثقافة لا بد منها للوصول .. لذلك ما أجيز لعمك لن تحصل عليه مهما وضعت من المعايير ، وحتماً لن يكتب لك ربع وزير في أي حكومة مقبلة ..”.

موسى: كذلك، غرد منسق الاعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى عبر “تويتر” بالقول:”جبران باسيل يسقط دائماً في شر أعماله .. تعطيل تشكيل الحكومة أسرع طريق لجعل “العهد القوي” اضعف العهود في تاريخ لبنان ..كرمال عيون الصهر عمره ما يكون لعون عهد”!

المركزية