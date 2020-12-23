حلقة “بتشيل الهم عن القلب” للمميز بيدرو غانم مع ارزة الشدياق

في حلقة ميلادية مليئة بالنكت والضحك والدموع إستضاف الاعلامي اللامع بيدرو غانم ارزة الشدياق حيث تخلل اللقاء العديد من المحاور الطريفة والجريئة التي شدت الجمهور.

والجدير بالذكر أن الاعلامي بيدرو غانم أطلق برنامجاً حوارياً مع مشاهير المجال الفني، الإعلامي،الكوميديا، و الرياضة، و خاصةً الذين حققوا نجاحات بمجهودهم الخاص دون “جميلة” أحد. لهذا السبب قرر تسمية برنامجه “بلا جميلة” لأن الضيوف لم يعتمدوا على “جميلة” أحد كذلك البرنامج الذي لا يعتمد بدوره على “جميلة” التلفزيون. فالحوارات الإعلامية ستُبثّ عبر منصّة Clect الذي إنضمّ إليها غانم و قد أعلن عن الإنضمام عبر وسائل التواصل الإجتماعي