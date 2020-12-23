جمعية “بيروت منارتي” تنتخب هيئة المكتب ورؤساء اللجان… المحامي مروان سلام رئيساً

عقدت جمعية “بيروت منارتي” اجتماعاً مخصصا لانتخاب هيئة المكتب ورؤساء اللجان، وبعد التداول جرى التوافق بالتزكية والتي جاءت على الشكل التالي:

المحامي مروان سلام رئيسا.

المحامي توفيق النويري نائبا اول للرئيس.

المحامي محمد حمد نائبا ثان للرئيس.

المحامي رضوان الأسير امينا للسر.

السيد وسيم الترك امينا للصندوق.

السيد طارق محمد عيتاني محاسبا ورئيس لجنة المحافظة وبلدية بيروت.

المحامي عبد الرحمن اللبّان مفوض الجمعية لدى الحكومة والشؤون القانونية.

العميد المتقاعد نبيل مرعي عضو دائم في هيئة المكتب.

السيدة لما الداعوق رئيسة لجنة العلاقات العامة.

المحامي أمين سلام رئيس لجنة العلاقات الدولية.

المحامية دارين قباني رئيسة لجنة النشاطات والدعم الاجتماعي وأمين سر رديف عند غياب الأصيل.

المهندس د. وليد شاتيلا رئيس لجنة المعلوماتية وادارة المشاريع.

السيدة نهاد قرانوح رئيسة لجنة التربية والتعليم.

المهندس مازن شبارو رئيس لجنة البيئة.

وتركت لجنة الاعلام والتواصل الاجتماعي بتصرف الرئيس المحامي مروان سلام لحين تعيين رئيسا لها.









وبمناسبة الاعياد المجيدة هنأ مجلس ادارة “بيروت منارتي” اللبنانيين عامة والبيارتة خاصة بالعام الجديد ٢٠٢١ متمنين أن يكون عام خير عليهم وبداية خروج من الازمة الكبرى المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.