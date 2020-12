عشية عيد الميلاد.. #إليسا تتذكر أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم: لنصلي لهم!

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تستعد للاحتفال بعيد الميلاد لافتة الانتباه لعدم مقدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، قائلة، “لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالي الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إليّ في الصلاة لهم”.

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، “نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد غدًا ولكن لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلي في الصلاة لهم”.

We are all getting ready for Christmas tomorrow but I can’t but think of everyone not being able to celebrate this year. The families of martyrs, those who lost their homes, their future… Join me in praying for them🙏🙏

— Elissa (@elissakh) December 23, 2020