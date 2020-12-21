إيفانكا تتطلَّع لمنصب سياسي وبنس يخطط للسفر.. محيط ترامب يبحث عن مستقبله بعد رحيل الرئيس

كشف موقع Business Insider الأمريكي الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 أن المحيط القريب من الرئيس المنتهية ولايته بدأ يخطط لمرحلة ما بعد ترامب، قبل شهر واحد فقط من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في الوقت الذي ما يزال دونالد ترامب ينكر حقيقة خسارته في الانتخابات.

نائب الرئيس سيسافر إلى الخارج

ففي الوقت الذي لا توجد فيها مؤشرات حتى الآن على الطريقة التي سيواصل بها مايك بنس حياته السياسية، فإن تقارير قد أفادت أن نائب الرئيس الأمريكي سيسافر إلى الخارج، قبل يوم واحد من تنصيب بايدن، في موعد قد يتعارض مع جلسة الكونغرس التي من المقرر أن يعلن خلالها المشرعون إقرار فوز بايدن بانتخابات 2020. وبنس، بصفته نائب الرئيس، مكلف بالإشراف على التصويت.









هذه المعلومات أكدتها وثيقة حكومية حصلت عليها مجلة Politico، قائلة إن البحرين وإسرائيل وبولندا، هي الوجهات المحتملة لسفر بنس.

إيفانكا ترامب تسعى لتعزيز موقعها السياسي

أما بالنسبة لابنة الرئيس الأمريكي وزوجها الذي شغل منصب مستشار لدونالد ترامب على مدار الأربع سنين الماضية، فإن إيفانكا وجاريد كوشنر قد اشتريا قطعة أرض منعزلة مواجهة للبحر على جزيرة بالقرب من ميامي مقابل حوالي 30 مليون دولار.

أشخاص مقربون من إيفانكا أكدوا لشبكة CNN أن الانتقال إلى فلوريدا قد يكون الخطوة التالية في انطلاق مسيرة إيفانكا السياسية، إذ إنها تفكر في الترشح لأحد المناصب هناك.

يُشار إلى أن ولاية فلوريدا صوتت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2020، وهو ما يشير إلى أن الولاية قد ترحب بترشح إيفانكا لمنصب سياسي.

المستشار الاقتصادي يتجه للإعلام

وفقاً لصحيفة The Washington Post، فقد قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لأصدقاء ومقربين منه إنه يخطط للحصول على وظيفة في مجال الإعلام فور تولي بايدن منصبه.

كما ذكرت الصحيفة أنه توجد بالفعل عروض عمل تنتظره.

يُشار إلى أنه قبل دخول كودلو البيت الأبيض، كان خبيراً اقتصادياً ذائع الصيت ومذيعاً في شبكة CNBC.

رئيس موظفي البيت الأبيض

فيما ذكرت صحيفة The Washington Post أن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يسعى لتأسيس شركته الاستشارية الخاصة.

وإذا استمر في خطته، فسيفتح هو ومساعدوه آخرون عملوا معه في البيت الأبيض الشركة.

على أن بعض التقارير أفادت أن ميدوز هدد موظفي البيت الأبيض بالقول إنه سيطردهم إذا بحثوا عن وظائف قبل نهاية ولاية ترامب.

مستشار الحملة الانتخابية

صحيفة The Washington Post أفادت أن مستشار حملة ترامب جيسون ميلر يشرف على مراجعة كتب ترويجية عن رئاسة دونالد ترامب.

وهو يعمل على اختيار أيها جدير بدعم دونالد ترامب وأيها يجب تنحيته جانباً وعدم ربطه بالحملة.

الرئيس المنتهية ولايته

من جانبه، لم يكشف دونالد ترامب بعد عما سيفعله بعد أن يصبح بايدن رئيساً.

لكنه ألمح إلى العديد من الاحتمالات، مثل البدء في التحضير للترشح للرئاسة عام 2024 في اليوم نفسه الذي يُنصب فيه بايدن. وأفادت تقارير أنه يرغب في إقامة فعالية لحملة 2024 في 20 يناير/كانون الثاني.

وذكرت شبكة CNN مؤخراً أن ترامب أخبر مساعديه سراً أنه قد يرفض مغادرة البيت الأبيض فحسب، وهي خطوة هدد بها مرة واحدة على الأقل من قبل، وهو ما يتنافى بالكامل مع ما قاله قبل خسارته الانتخابات.

فخلال حملته الانتخابية قال للحشود في مناسبات عدة: “لن تروني مرة أخرى” إذا خسرت أمام بايدن.

فيما أفادت بعض التقارير أيضاً أن ترامب يخطط لتأسيس شركة إعلامية رقمية خاصة به وأن حلفاءه يتفاوضون على شراء موقع Newsmax المحافظ الخاص أو الاستثمار فيه، حتى يتمكنوا من منافسة شبكة Fox News به.

ومن المرجح أن تضم خطط ترامب بعد رحيله العديد من المشكلات القانونية حيث إنه تهرب من معظم الدعاوى المدنية المرفوعة عليه.