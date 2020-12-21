نجوى_كرم تعيد الحياة الى بيروت بأغنية #معذور_قلبي

على الجناح المقابل للدمار وقفت شمس الغنية اللبنانية في وسط بيروت لتصور كليب لأغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون تحت ادارة المخرج وليد ناصيف من إنتاج شركة روتانا. ويذكر ان تصوير هذه الأغنية كان مقررا قبل إنفجار بيروت إلا أن هذه الفاجعة أخرت هذا العمل حتى اليوم لتعود الى بيروت بأغنيتين، الأولى وطنية والثانية تحمل طابعًا إيقاعيًا شعبيًا، تنوعت المشاهد في الغناء على المسرح وبين السيارات مع الراقصين.

للمكان رمزية كبيرة، وصورة اليوم التي أظهرها الكليب، تمدح بيروت القوية التي تعالت على جراحها بعد كل مأساة، خصوصا من خلال أغنية لا تبعث سوى الفرح وسط اليأس.









كما تصدّر وسما “نجوى كرم” و”معذور قلبي” الترند على موقع التواصل الإجتماعي في لبنان والسعودية وسائر البلدان العربية

يذكر أن الفنانة نجوى كرم ستحيي حفلا ضحما من تنظيم مومنتس ايفنت مع الفنان ماجد المهندس في الإمارات مركز دبي التجاري العالمي وذلك في ١٥-١-٢٠٢١