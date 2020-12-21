بالفيديو.. اغتيال مصور لبناني وتساؤلات حول علاقته بمرفأ بيروت

أثارت جريمة قتل المصور اللبناني، جوزيف بجاني، الاثنين، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول علاقة مقتله بملف انفجار مرفأ بيروت.

ووثقت كاميرا فيديو مثبتة أمام منزل المصور المقتول في بلدة الكحالة، الجريمة، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار عليه من مسدس مزود بكاتم للصوت.









وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة، حيث أصبح هاشتاغ #جو_بجاني الأكثر تداولا في لبنان.

الكحالة حزينة وغاضبة كما كل عاليه بسبب اغتيال ابنها #جو_بجاني بطريقة جبانة لكن تاريخ الكحالة واضح بأنها لا تركع ولا تخضع. تعازينا القلبية لأهل جو ولكل أهل الكحالة ونعزي أنفسنا بهذه الخسارة ولن نقبل بأقل من كشف الحقيقة كاملة وخلفيات الجريمة المحترفة ومعاقبة المجرمين مهما علا شأنهم pic.twitter.com/NEt8h46smv — Ragy el Saad (@Ragyelsaad) December 21, 2020

وبحسب المعلومات المتداولة فإن بجاني كان ييعمل مصورا لدى الجيش اللبناني، وكان يقوم بالتصوير في الفترة الأخيرة في مرفأ بيروت.

وتساءل البعض عن المسؤول عن اغتيال بجاني، بعد أسابيع قليلة من اغتيال العقيد بو رجيله الذي استدعي للتحقيق في انفجار المرفأ وبعد أسبوع اختفاء الصحفي ربيع طليس الذي كان يحقق في موضوع نيترات الأمونيوم التي أدت إلى الانفجار المروع في الرابع من أغسطس الماضي، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.

اغتيال جوزيف بجاني وهو مصور معتمد لدى أحد الأجهزة الأمنية،من ٣ أسابيع اغتيال العقيد بو رجيله الذي استدعي للتحقيق في انفجار المرفأ ومن اسبوع اختفاء الصحافي ربيع طليس الذي كان يحقق في موضوع نيترات الأمونيوم، هل يعلم القاضي صوان بما يحصل او ما زال يبحث عن دياب؟!#جو_بجاني #لبنان — Mohammad Mahdi (@Mohamadmahdi69) December 21, 2020

معلومات عن أن جو بجاني كان يصور آخر فترة في مرفأ بيروت..اغتيال جديد من بعد العقيد أبو رجيلي دليل على أن هناك من لا يريد اظهار الحقيقة بإنفجار مرفأ بيروت..

#جو_بجاني — Georgio Youssef (@GeorgioYsf) December 21, 2020

وانتقد مغردون غياب الأمن في البلاد، مطالبين بالكشف “فورا” عن منفذي الجريمة بحق بجاني ومحاكمتهم.