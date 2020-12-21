السعودية تعلِّق كافة الرحلات الجوية والبرية والبحرية للبلاد.. القرار يستمر أسبوعاً مع إمكانية التمديد مرة أخرى

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن المملكة علقت في وقت متأخر من يوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020 جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين “لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة”.

حيث أضاف المصدر أنه سيتم أيضاً “تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر”.









فيما تأتي هذه الإجراءات وسط تقارير عن انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19 في عدد من الدول.

تعليق الطيران مع بريطانيا

في المقابل بدأ جيران بريطانيا في أوروبا الأحد إغلاق حدودهم في وجه القادمين من المملكة المتحدة، وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

حيث قالت فرنسا إنها ستمنع دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة اعتباراً من الليلة، بما في ذلك شركات الشحن، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية.

في حين أصدرت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بينما قالت أيرلندا إنها ستفرض قيوداً على الرحلات الجوية والعبارات القادمة من جارتها.

من ناحية أخرى قالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار.

فيما قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا “سلالة كوفيد التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة في لندن مقلقة وستتطلب الدراسة من قبل علمائنا”. وأضاف “في غضون ذلك سنتوخى أقصى قدر من اليقظة”.

بريطانيا تتخذ إجراءات احترازية

في السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد. وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

في المقابل سوف تؤدي قيود السفر إلى تفاقم مشكلات المملكة المتحدة التي ستخرج نهائياً من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فترة انتقالية هذا العام. ولم تتوصل لندن وبروكسل حتى الآن إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مما زاد من احتمال حدوث فوضى في حركة البضائع.

من جانبها قالت الحكومة الألمانية إن جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة سيجري تعليقها اعتباراً من منتصف هذه الليلة. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان لمحطة تلفزيون (إيه.آر.دي) العامة “لم يتم اكتشاف (تحور الفيروس) في ألمانيا بعد.. لكننا بالطبع نأخذ التقارير الواردة من بريطانيا على محمل الجد”.

في حين نقل تلفزيون “في.آر.تي” عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قوله إن الحظر المفروض على الرحلات الوافدة من بريطانيا يشمل خدمات يوروستار عبر نفق القنال وسيصبح ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل من منتصف هذه الليلة.

إجراءات إيطالية بخصوص طيران بريطانيا

في حين منع الأمر الإيطالي قدوم أي رحلات جوية من بريطانيا وحظر على أي شخص مر عبر الأراضي البريطانية خلال 14 يوماً مضت دخول إيطاليا.

من جانبها قالت الحكومة الهولندية إنها حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركاباً من المملكة المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد، وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير/كانون الثاني.

فيما نقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الصحة قولها إن النمسا تعتزم أيضاً حظر الرحلات الجوية من بريطانيا. وقالت السويد إنها تستعد لاتخاذ قرار بحظر الدخول للقادمين من المملكة المتحدة.

كما أعلنت رومانيا وليتوانيا ولاتفيا وأستونيا وبلغاريا وجمهورية التشيك عن خطط لحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة.