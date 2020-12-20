الوزير السابق سجعان قزي يكشف عن لقاء مرتقب بين عون والحريري لوضع النقاط على الحروف

قال الوزير السابق سجعان قزي لـبرنامج “وهلق شو” عبر الجديد إن ما يقوم به البطريرك الراعي في الملف الحكومي جهود وليست وساطة.

وكشف أن هناك لقاء الثلاثاء بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا لوضع النقاط على الحروف في الملف الحكومي.









الوزير السابق سجعان قزي قال انه جرى اتصال بين قصر بعبدا وبيت الوسط يوم أمس وتم خلاله الاتفاق على اللقاء بين الرئيسين عون والحريري يوم الثلاثاء المقبل

وتابع الوزير السابق أن البطريرك الراعي هو من طلب وبادر بإجراء اللقاءات الأخيرة على الخط الحكومي دون إيعاز من أحد