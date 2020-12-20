نجوى كرم تتألق بفستان أحمر وترقص وتغني في زفاف ابن شقيقها

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بحفل زفاف ابن شقيقها كرم نقولا كرم من عازفة الكمان فانيسا نصار، بمشاركة الأهل واصدقاء العائلة والفنان نادر الأتات الذي شاركته تقديم عدد من الأغاني، الى جانب رقصها الدبكة احتفالاً بالعروسين.

وشاركت كرم جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً من حفل الزفاف، كاتبةً في التعليق عليها تهنئة للعروسين جاء فيها: “انشالله بتبقوا سوا لاخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله”.









وأطلت كرم بفستان احمر طويل بكتف واحد، من اختيار الستايلست سيدريك حداد من kalmanovich للألبسة الجاهزة، ونسقته مع حقيبة يد حمراء.

وتداول رواد الـ”سوشيال ميديا” مقاطع مصوّرة من حفل الزفاف، أبرزت الأجواء الاحتفالية التي تميزت بالطابع اللبناني الفلوكلوري.