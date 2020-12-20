تذاكر الـMEA بالـfresh dollar ؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عزمها على بيع تذاكرها للسفر بـ “الدولار الطازج”، أي المحمولة “من الخارج”، حسبما قال رئيس مجلس إدارة “الميدل إيست” محمد الحوت في تصريح جديد الصحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد 20 كانون الأول.

وقال الحوت إن الشركة “ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الأميركي من الودائع في البنوك المحلية”. وأضاف: “سنبدأ بيع تذاكرنا بالـ fresh dollar فقط، أي الدولارات المحولة من الخارج والخالية من القيود المصرفية”. من دون أن يحدد متى ستبدأ الشركة تنفيذ قرارها.









وأوضح الحوت أن سبب ذلك يعود الى أن “الدولار في البنوك المحلية يعادل 40 في من الدولار خارجها. والاستمرار في قبول الدولارات المحلية غير مجد تجارياً، لأن 85 في المئة من نفقات شركة الطيران بالعملة الصعبة”. فايجار الطائرات وصيانتها وأجرة المطارات والفيول في مطارات الخارج، كلها بالدولار. ولتأمين استمرارية الشركة سيبدأون بتقاضي ثمن التذاكر بالدولار النقدي مرغمين. لكن تاريخ سريان هذا القرار لم يحدد بعد وهو ليس الأسبوع المقبل ولا حتى الشهر المقبل. بل بعد مدة حين تصبح كل شركات الطيران في لبنان تتقاضى الدولار النقدي حصراً. وهي بدأت بغالبيتها بالأمر، والميدل ايست ستسير بالقرار عندما يطبق في كل الشركات العاملة في لبنان.

واعتبر الحوت ان هذا التوجه بات محسوما لأن البديل عنه هو توقف أعمال الشركة وما يهمنا هو أن تستمر بتقديم خدماتها.