زوجة أحمد عدوية: زوجي رجل 100% وحملت منه بعد شائعات “الاعتداء الجنسي” – (فيديو)

بعد أنباء و”شائعات” حول “خصي” زوجها، قالت نوسة زوجة الفنان المصري الشهير أحمد عدوية إن زوجها “رجل 100%”، مضيفة أنها حملت منه بعد الحادث، وأنها هي من أسقطت الجنين بأمر من الأطباء.

واعتبرت نوسة أن الأخبار حول “خصي” زوجها هي إشاعات ولا أساس لها من الصحة.









وقالت نوسة حول الحادث إن صحافية رأت عدوية في المشفى فنشرت أخبارا أنه تعرض لاعتداء جنسي، بينما كان في الحقيقة يجري عملية قسطرة.

وتابعت أن زوجها تعرض لحالة نفسية سيئة جدا بسبب هذه الشائعات.

وكشفت نوسة أن أحمد عدوية تعرض لمحاولة قتل عبر وضع مواد مخدرة بسبب “غيرة من شخص”، مؤكدة أنها تلقت تهديدات لإسكاتها.