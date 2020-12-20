مروان سلام: باسيل واحد من تلامذة مدرسة تبدع وتتفنن في الفساد وفي عرقلة وتدمير لبنان وشعبه منذ ١٩٨٩

قال المحامي مروان سلام في تصريح له أن وحدة المعايير في تأليف الحكومة شماعة اضافية تضاف الى شماعة حقوق المسيحيين التي يستعملها جبران باسيل للحفاظ على ما تبقى له في التيار البرتقالي المتآكل والمهترئ وهو يتهاوى مع جمهور لم يعد يرى فيه سوى انه المعرقل الأول لحقوقهم في الدولة اللبنانية وانهيارها.

واضاف: هذا الفجور المتزايد الذي يمارسه باسيل ليس سوى تغطية وتعمية منذ صدور قرار العقوبات الاميركية لحجب الانظار عنه بإستعماله أسلوب الهجوم السلبي المرتد على مساعي تأليف الحكومة.









وختم سلام: جبران باسيل واحد من تلامذة مدرسة متخصصة تبدع وتتفنن في الفساد وفي عرقلة وتهديم وتدمير لبنان وشعب لبنان منذ العام ١٩٨٩.