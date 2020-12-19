فيروس ينتشر بسرعة أكبر.. كبير أطباء إنجلترا: سلالة جديدة من كورونا ظهرت في البلاد

قال كريس ويتي، أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن سلالة جديدة من كوفيد-19 اكتُشفت في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل، للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.

المتحدث نفسه أكد في بيان له، أن “المملكة المتحدة اكتشفت الإثنين، نوعاً جديداً من فيروس كوفيد-19″، وأضاف أنه “نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة… فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر”.









يُذكر أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن رئيس الوزراء عقد مؤتمراً عبر الهاتف مع كبار وزرائه، اليوم؛ لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

فيما أكدت الحكومة، الإثنين، أن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطاً جزئياً بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار؛ مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.

تشديد القيود

السبت أيضاً، ذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء، مساء الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول؛ لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا تُوصف بأنها أشد خطورة.

أضافت الصحيفة أن من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتباراً من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيوداً على التنقل والسفر بين جنوب شرقي إنجلترا، وضمنها العاصمة لندن، وبقية أنحاء البلاد.

وذكرت الصحيفة أيضاً، أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19، طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر/كانون الأول، مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

جدير ذكره، أن جونسون صرح الجمعة بأنه يأمل أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.