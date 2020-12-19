غطاس خوري: التيار الوطني الحر لم يسم الحريري وسمعنا أنه يريد أن يكون في المعارضة

أكد مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير السابق غطاس خوري لـ”هنا بيروت” أن الرئيس المكلّف شرح للبطريرك الراعي مراحل تأليف الحكومة والعقبات وأهمها المطالبة بالثلث المعطل والخروج عن إطار المبادرة الفرنسية القائمة على تأليف حكومة أخصائيين.

وقال: هناك تشكيلة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وهو يستطيع رفضها أو قبولها أو إجراء تعديل عليها والأسماء التي وُضعت لا تنتقص من تمثيل المسيحيين ولا المسلمين.









وأضاف: لقاء الحريري وباسيل غير مطروح ، وعن عدم تسلمه لائحة من باسيل قال: التيار لم يسم الحريري وسمعنا أنه يريد أن يكون في المعارضة.

وختم خوري: البطريرك قطع الطريق على على الحكومة الحزبية والثلث المعطل مؤكداً على أن الرئيس المكلف يقدم تشكيله لرئيس الجمهورية ليضع ملاحظاته وفق الدستور.