رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يدعو كل محب للعمل على إنقاذ الشعب اللبناني… سنزوره قريباً بإذن الله!

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: عندما أتابع الأطفال اللبنانيين وهم يرنّمون بأمل وبهجة حبا ببلدهم اشعر بالتفاؤل.

ودعا الحبتور كل محب وصديق للبنان للعمل على إنقاذ هذا الشعب الحبيب،وختم: عسى أن يعود #لبنان إلى رونقه السابق ونزوره قريباً بإذن الله.







