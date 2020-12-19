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رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يدعو كل محب للعمل على إنقاذ الشعب اللبناني… سنزوره قريباً بإذن الله!

December 19, 2020

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: عندما أتابع الأطفال اللبنانيين وهم يرنّمون بأمل وبهجة حبا ببلدهم اشعر بالتفاؤل.

ودعا الحبتور كل محب وصديق للبنان للعمل على إنقاذ هذا الشعب الحبيب،وختم: عسى أن يعود #لبنان إلى رونقه السابق ونزوره قريباً بإذن الله.




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