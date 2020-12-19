رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يدعو كل محب للعمل على إنقاذ الشعب اللبناني… سنزوره قريباً بإذن الله!

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: عندما أتابع الأطفال اللبنانيين وهم يرنّمون بأمل وبهجة حبا ببلدهم اشعر بالتفاؤل.
ودعا الحبتور كل محب وصديق للبنان للعمل على إنقاذ هذا الشعب الحبيب،وختم: عسى أن يعود #لبنان إلى رونقه السابق ونزوره قريباً بإذن الله.
عندما أتابع الأطفال اللبنانيين وهم يرنّمون بأمل وبهجة حبا ببلدهم اشعر بالتفاؤل. أدعو كل محب وصديق للبنان للعمل على إنقاذ هذا الشعب الحبيب، عسى أن يعود #لبنان إلى رونقه السابق ونزوره قريباً بإذن الله. pic.twitter.com/E00ZxjbxQh
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) December 19, 2020